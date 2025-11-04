Habertürk
        SON DAKİKA! WhatsApp çöktü mü? 4 Kasım 2025 Salı WhatsApp Web neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

        WhatsApp çöktü mü? 4 Kasım WhatsApp Web neden açılmıyor?

        En popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta kullanıcılar, Web tabanlı uygulamasına erişim sağlayamadığını dile getiriyor. Yaşanan bu problem, "WhatsApp çöktü mü? 4 Kasım WhatsApp Web neden açılmıyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 4 Kasım 2025 WhatsApp mesajlaşma sorununa ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 18:03 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:52
        • 1

          WhatsApp çöktü mü sorusu, WhatsApp Web uygulamasına erişim sorunu nedeniyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kullanıcılar WhatsApp Web giremediğini belirtirken, sorunun çözümü için yetkililerden gelecek son dakika açıklamalarını bekleniyor. Peki, "WhatsApp çöktü mü? 4 Kasım 2025 Salı WhatsApp Web neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?" İşte detaylar...

        • 2

          WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

          Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından olan Whatsapp'ta Wep tabanlı uygulamasına erişim sağlanamıyor. WhatsApp'ı bilgisayardan uygulama olarak kullananlarda kesinti olmadığı dile getirildi.

        • 3

          WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? WHATSAPP WEP NEDEN AÇILMIYOR?

          Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, wep tabanlı uygulamasına erişimde zorluk yaşadı. Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

        • 4

          WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

          Konuya dair yetkililerden açıklama gelmedi ancak, sorun kısa süre içinde çözüldü.

        Yazı Boyutu
