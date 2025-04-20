Werner Lorant hayatını kaybetti!
Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü Werner Lorant 76 yaşında hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-lacıvertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada,"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz," denildi.
Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin 2002 yılında Galatasaray'a karşı elde ettiği 6-0'lık galibiyette sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkmıştı.
1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih'i çalıştıran Lorant, Türkiye'de 2002'de Fenerbahçe'yi, daha sonraki yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa'da görev yapmıştı.
Lorant, son olarak 2019'da Avusturya ekibi FC Hallein'da görev yapmıştı.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden eski teknik direktörü Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı.
AZİZ YILDIRIM BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Werner Lorant için başsağlığı diledi.
KARİYERİ
Doğum tarihi/Yaş: 21 Kasım 1948 (76)
Doğum yeri: Welver / Almanya
Çalıştırdığı takımlar:
86/87 Schweinfurt 05
90/91 Aschaffenburg
92/93 1860 Münih
01/02 Fenerbahçe
02/03 LR Ahlen LR Ahlen
03/04 Incheon Utd.
04/05 APOEL Nikosia
05/06 Sivasspor
06/07 Saipa FC
06/07 Kayseri Erciyesspor
06/07 Unterhaching
07/08 Kasımpaşa
07/08 Liaoning FC
08/09 Türkgücü Münch.
08/09 Dunajska Streda
09/10 TeBe Berlin
11/12 Dunajska Streda
14/15 TSV Waging
16/17 ÖTSU Hallein
18/19 FC Hallein
Oyuncu olarak transfer geçmişi:
71/72 Westfalia Herne > Borussia Dortmund
73/74 Dortmund > Rot-Weiss Essen77/78 RW Essen > Saarbrücken78/79 Saarbrücken > Frankfurt82/83 Frankfurt > Schalke 0483/84 Schalke > Hannover 9684/85 Hannover > SV Heidingsfeld86/87 SV Heidingsfeld > Schweinfurt 0587/88 Schweinfurt 05 > Kariyer sonu