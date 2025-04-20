Werner Lorant hayatını kaybetti!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-lacıvertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada,"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz," denildi.

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Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin 2002 yılında Galatasaray'a karşı elde ettiği 6-0'lık galibiyette sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkmıştı.​​​​​​​

1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih'i çalıştıran Lorant, Türkiye'de 2002'de Fenerbahçe'yi, daha sonraki yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Lorant, son olarak 2019'da Avusturya ekibi FC Hallein'da görev yapmıştı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden eski teknik direktörü Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı.

Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/neAWEHu7DC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 20, 2025

AZİZ YILDIRIM BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Werner Lorant için başsağlığı diledi.

Fenerbahçe’nin 2002 yılında teknik direktörlüğünü yapmış, 6-0’lık Galatasaray zaferimizin baş mimarlarından Alman teknik adam Werner Lorant’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Werner Lorant’a Allah’tan rahmet, değerli ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza… — yıldırım teyit (@yildirimteyit) April 20, 2025

KARİYERİ Doğum tarihi/Yaş: 21 Kasım 1948 (76) Doğum yeri: Welver / Almanya REKLAM Çalıştırdığı takımlar: 86/87 Schweinfurt 05 90/91 Aschaffenburg 92/93 1860 Münih 01/02 Fenerbahçe 02/03 LR Ahlen LR Ahlen 03/04 Incheon Utd. 04/05 APOEL Nikosia 05/06 Sivasspor 06/07 Saipa FC 06/07 Kayseri Erciyesspor 06/07 Unterhaching 07/08 Kasımpaşa 07/08 Liaoning FC 08/09 Türkgücü Münch. 08/09 Dunajska Streda 09/10 TeBe Berlin 11/12 Dunajska Streda 14/15 TSV Waging 16/17 ÖTSU Hallein 18/19 FC Hallein Oyuncu olarak transfer geçmişi: 71/72 Westfalia Herne > Borussia Dortmund 73/74 Dortmund > Rot-Weiss Essen77/78 RW Essen > Saarbrücken78/79 Saarbrücken > Frankfurt82/83 Frankfurt > Schalke 0483/84 Schalke > Hannover 9684/85 Hannover > SV Heidingsfeld86/87 SV Heidingsfeld > Schweinfurt 0587/88 Schweinfurt 05 > Kariyer sonu