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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Werner Lorant hayatını kaybetti! - Futbol Haberleri

        Werner Lorant hayatını kaybetti!

        Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa'nın eski teknik direktörü Werner Lorant 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:10
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        Werner Lorant hayatını kaybetti!
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        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

        Sarı-lacıvertli kulübün X hesabından yapılan açıklamada,"Eski teknik direktörlerimizden Werner Lorant’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Lorant ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz," denildi.

        Alman teknik adam, Fenerbahçe'nin 2002 yılında Galatasaray'a karşı elde ettiği 6-0'lık galibiyette sarı-lacivertli takımın başında sahaya çıkmıştı.​​​​​​​

        1992 ile 2001 yılları arasında 1860 Münih'i çalıştıran Lorant, Türkiye'de 2002'de Fenerbahçe'yi, daha sonraki yıllarda ise Sivasspor, Kayseri Erciyesspor, Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

        Lorant, son olarak 2019'da Avusturya ekibi FC Hallein'da görev yapmıştı.

        FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından hayatını kaybeden eski teknik direktörü Werner Lorant için başsağlığı mesajı yayımladı.

        AZİZ YILDIRIM BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

        Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Werner Lorant için başsağlığı diledi.

        KARİYERİ

        Doğum tarihi/Yaş: 21 Kasım 1948 (76)

        Doğum yeri: Welver / Almanya

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        Çalıştırdığı takımlar:

        86/87 Schweinfurt 05

        90/91 Aschaffenburg

        92/93 1860 Münih

        01/02 Fenerbahçe

        02/03 LR Ahlen LR Ahlen

        03/04 Incheon Utd.

        04/05 APOEL Nikosia

        05/06 Sivasspor

        06/07 Saipa FC

        06/07 Kayseri Erciyesspor

        06/07 Unterhaching

        07/08 Kasımpaşa

        07/08 Liaoning FC

        08/09 Türkgücü Münch.

        08/09 Dunajska Streda

        09/10 TeBe Berlin

        11/12 Dunajska Streda

        14/15 TSV Waging

        16/17 ÖTSU Hallein

        18/19 FC Hallein

        Oyuncu olarak transfer geçmişi:

        71/72 Westfalia Herne > Borussia Dortmund

        73/74 Dortmund > Rot-Weiss Essen77/78 RW Essen > Saarbrücken78/79 Saarbrücken > Frankfurt82/83 Frankfurt > Schalke 0483/84 Schalke > Hannover 9684/85 Hannover > SV Heidingsfeld86/87 SV Heidingsfeld > Schweinfurt 0587/88 Schweinfurt 05 > Kariyer sonu

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