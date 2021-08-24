"CIA ile Taliban görüştü" iddiası!

Reuters

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta yer alan haberde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörünün Taliban başkanıyla gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Washington Post'un ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, CIA Direktörü William Burns, pazartesi günü Kabil'de Taliban lideri Molla Abdulgani Birader (Abdul Ghani Baradar) ile gizli bir görüşme gerçekleştirdi.

CIA konuyla ilgili açıklama yapmazken, Burns ile Birader'in, görüşmede yabancı güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih 31 Ağustos konusunu ele almış olabileceği ifade edildi. Ancak görüşmenin doğrulanması durumunda William Burns, Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinden bu yana Taliban ile görüşen en üst düzey ABD yetkilisi olacak.

Reuters’ın aktardığı haberde ABD Başkanı Joe Biden'ın CIA direktörünü Taliban'ın başkanıyla görüşmek için gönderdiği iddia edildi.

Reuters tarafından aktarılan haberde de görüşmenin henüz doğrulanmadığı ifade edildi.

BİRADER, ABD BAŞKANIYLA GÖRÜŞEN İLK TALİBAN YÖNETİCİSİ OLMUŞTU

Taliban'ın 4 kurucusundan biri olan Molla Abdulgani Birader, Taliban lideri Molla Hebbetullah Ahundze'nin yardımcılığı görevini sürdürmesinin yanı sıra grubun siyasi işlerinden sorumlu en üst düzey yöneticisi konumunda.

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçlerince yakalanan Birader, ABD ile sürdürülen barış görüşmelerine katkısı olacağı düşüncesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda, 2018'de serbest bırakılmıştı.

ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına Molla Birader imza atmıştı.

Ocak 2019'dan bu yana Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını yürüten Birader, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında 3 Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşerek bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi olmuştu.

Ayrıca eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Eylül 2020'de Katar'da görüşen Birader, burada sürdürülen müzakereler dışında Çin, Moskova ve Tahran'da da diplomatik temaslarda bulunmuştu.