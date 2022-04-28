O HDP ve DBP'lilere izin yok

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Eren Abluka-5'te etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Van'daki cenazesine HDPKK Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP-DBP İl Başkanları katılmak istemiş, aile dışındakilere izin verilmemiştir. HDPKK milletvekilleri ile kol kola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur." ifadelerini kullandı.

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