Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

AA'nın haberine göre bu kapsamda, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 yeleğin içinde, keçeye emdirilmiş sıvı halde 30 kilogram eroin ele geçirildi.