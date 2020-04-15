Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 15 Nisan son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 15 NİSAN 2020

2020.04.15 20:27:32 38.3052 42.7133 5.0 -.- 3.5 3.5 DALDERE-GEVAS (VAN) İlksel

2020.04.15 20:05:19 37.2373 28.1335 0.0 -.- 1.8 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel

2020.04.15 17:43:40 35.8010 35.4897 11.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.15 17:42:03 37.2192 37.1857 0.0 -.- 1.1 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2020.04.15 17:11:52 35.8433 35.4508 11.4 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel

2020.04.15 16:50:46 40.8058 27.6463 9.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2020.04.15 16:20:22 36.1957 35.3470 5.0 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.15 15:54:45 40.3760 30.8163 27.7 -.- 1.3 -.- TEPEBASI-GOYNUK (BOLU) İlksel

2020.04.15 15:36:58 35.5240 35.7457 19.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.15 15:33:38 36.0552 35.3342 15.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.15 15:01:00 38.9942 27.8750 14.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.15 14:43:14 35.8863 35.5420 23.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.15 14:34:31 35.9047 35.4413 9.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.15 14:13:21 36.1702 35.2908 4.2 -.- 2.3 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.15 14:12:38 38.3817 38.7718 13.2 -.- 2.2 -.- TEPEKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.15 13:40:29 35.9460 35.5222 24.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.15 13:28:57 39.1467 27.8228 7.5 -.- 1.5 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel