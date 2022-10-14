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Van'da çatışma! 1 asker şehit!

Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in şehit olduğunu açıkladı. Şehidin cenazesi, İl Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'ndaki törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı

14.10.2022 - 08:29 | Güncelleme: ABONE OL
ACI HABER... Son dakika: Van'da Çatak'ta çatışma! 1 asker şehit oldu
Van'da çatışma! 1 asker şehit!
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DHA

Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre şehit Sert'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine uğurlandı.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

AA'da yer alan habere göre şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in şehadet haberi, Elbistan'daki ailesine ise Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz tarafından verildi.

4 YIL ÖNCE TSK'YA KATILMIŞTI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 4 yıl önce katılan ve bekar olan Sert'in ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

ELBİSTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Kürşat Sert, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Elbistan'da toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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