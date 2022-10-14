Van'da çatışma! 1 asker şehit!

DHA

Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ DHA'da yer alan habere göre şehit Sert'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine uğurlandı.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ AA'da yer alan habere göre şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'ndaki tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in şehadet haberi, Elbistan'daki ailesine ise Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz tarafından verildi.

4 YIL ÖNCE TSK'YA KATILMIŞTI Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 4 yıl önce katılan ve bekar olan Sert'in ailesinin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

ELBİSTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK Şehit Kürşat Sert, öğle vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Elbistan'da toprağa verilecek.