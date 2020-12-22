İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kentte son günlerde tırmanışa geçen koronavirüs vakalarına ilişkin sevindiren açıklama geldi.

Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

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