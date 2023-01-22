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Samsun'da vahşi cinayet! Gelinini boğazından bıçakladı

Samsun'da vahşi bir cinayet işlendi. Kentte bir zanlı, ellerini bağladığı gelinini boğazından bıçaklayıp öldürdü. Cani hemen ardından da kendi hayatına son verdi

Giriş: 22.01.2023 - 15:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika | Samsun'da vahşi cinayet: Gelinini boğazından bıçakladı! - Haberler
Vahşi cinayet! Gelinini boğazından bıçakladı
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İHA

Samsun'da ellerini iple arkaya bağladığı gelinini bıçakla öldüren zanlı, tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi.

İHA'nın haberine göre zanlı, bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazınca cinayet ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde ikamet eden 57 yaşındaki Ahmet Dalkalem, 2 gün önce tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. Ahmet Dalkalem'in geride bıraktığı mektupta gelinini de öldürdüğünü yazdığı iddia edildi.

YARIN BOŞANMA DAVASI VARDI

Yapılan araştırma sonucu eşinden ayrı yaşayan ve boşanma davası devam eden 3 çocuk annesi Sema Dalkalem'in (33) cansız bedeni bir serada elleri iple arkaya bağlı halde boğazından bıçaklanmış olarak bulundu. Genç kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Sema Dalkalem'in eşinden bir yıldır ayrı yaşadığı, bir süre kadın sığınma evinde kalıp ayrıldığı ve boşanma davalarının devam ettiği, öldürülmeseydi yarın boşanma davasının ikinci duruşmasının görüleceği öğrenildi. Dalkalem'in cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ordu'ya gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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