Üzerine 10. Kattan kadın düştü!

İHA

Elazığ'da, iki gün önce kentin en işlek yerlerinden olan Gazi Caddesi'nde, edinilen bilgiye göre, 10’uncu katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu Rahaf Muhammed adlı kadın, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı.

YÜRÜYEN VATANDAŞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere göre hızla aşağı düşen kadın, o sırada caddede yürüyen vatandaşlardan Vedat Güven’in üzerine düştü. Olayda her ikisi de ağır yaralandı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ve adam, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BEN OLAY YERİNİ HATIRLAMIYORUM"

Şans eseri hayattan kalan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Güven, o anları anlattı. İzzetpaşa’ya kadar geldiğini hatırlayan Vedat Güven, “İnşaattan çıkmıştım. Çocuklar bir şey istemişti eve gidiyordum. Karşıya geçtim. Hayal kafe diyorlar. Ben orayı da hatırlamıyorum. Kafeden kadın üzerine düşmüş diyorlar. Benim üzerime mi düştü, yere çarpıp oradan mı geldi ya da sağa sola mı çarptı bilmiyorum.

"SIRTIMDA PLATİN, SOL KOLUMDA KIRIK VAR"

Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Kadın tepeden başımı düşmüş. Ama nasıl düştü nasıl oldu bilmiyorum. Ben onun düştüğünü de hatırlamıyorum. Bağırma, çağırma sesi de duymadım. Bir ses gelse kaçarım. Normal yoluma devam ettim. Sırtımda platinler var. Sol kolumda kırık var.

"DİLİM BOĞAZIMA KAÇMIŞ, ÇIKARMIŞLAR"

İyileşmezse bir daha ameliyata alacaklar. Doktor, 1 sene çalışmazsın dedi. Sabah sosyal medyadan biri bana ‘Beni tanıyor musun’ diye yazdı. Tanımazsın canını ben kurtardım diyerek espri yaptı. Dilin boğazın kaçmıştı dedi. Dilini çıkardım, kalbine bir abla masaj yapınca nefes almaya başladın dedi. Kalktın, kadına bakına bakamaya çalıştın' dedi. Sadece gözümü açtım hastanedeyim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum” dedi.