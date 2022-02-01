Uzaklaştırma kararı bitince karısını öldürdü!

Korkunç olayda Baki K, boşanma aşamasındaki karısı Gülbahar K'nin (42) yaşadığı eve gitti.

AA'da yer alan habere göre, Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşiyle tartışmaya başlayan Baki K, darbettiği Gülbahar K'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen 3 çocuk annesi kadın, yolda hayatını kaybetti.

Gülbahar K'nin cansız bedeni, Kavak Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Baki K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavak Devlet Hastanesi önünde bekleyen Gülbahar K'nin yakınları, "1 aylık uzaklaştırması bugün bitmiş. Evin kapısına dayanmış. Çocuklarını üst kata çıkarmış, daha sonra bıçaklamış." ifadesini kullandı.