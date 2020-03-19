Son dakika! Uyuşturucu ve sigaradan sonra bunu da gördük! Şimdi de maske!

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Van'da polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 138 paket halinde 6 bin 900 adet kaçak tıbbi maske ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan şahısların deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde uygulama noktası oluşturuldu.

Denetim sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı minibüste yapılan detaylı aramada; aracın kapı ve yan doğal boşluklarına zulalanmış vaziyette;138 paket halinde 6 bin 900 adet gümrük kaçağı tıbbi maske ele geçirildi. Elde edilen tıbbi maske ile ilgili olarak araç sürücüsü H.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.