Günler öncesindeki uyarılara rağmen önlemler yetersiz kaldı

Dün akşam ana arterlerdeki tuzlama eksikliği ile ilgili şikayetler bugün de İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden Küçükçekmece'den geldi.
Öğlen saatlerinde işten çıkan vatandaşlar normal günlerde dahi trafiğin kilit olduğu Mahmutbey'de hemen hiçbir önlemin alınmamasına isyan etti.
Günlerdir karın yağacağı ve megakentin trafiğinin felç olacağı ile ilgili uyarılar yapılmasına rağmen evine yürüyerek ulaşmaya çalışan vatandaşlar çektikleri görüntüleri paylaştı.
Bu fotoğraflar Atakent'ten...
Atakent-Halkalı TEM Otoyolu’nda yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç da yolda kaldı, peki meteorolojik uyarılara rağmen önlemler niye yetersiz kaldı? İBB yetkilileri bu soruya şu yanıtı verdi:
‘Bugün öğleden sonra aniden bastıran tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle çok kısa süre içinde yolda kar birikiyor. TEM, Karayolları’na bağlı ama İBB’ye ya da ilçe belediyelerine bağlı bölgelerde de benzer sorunlar olabiliyor. Tipi nedeniyle görüş mesafesi çok düşüyor, müdahale zorlaşıyor. Bazı noktalarda kar kalınlığı 30 cm’i buluyor. Bugün akşam saatlerinde İstanbul genelinde yoğun yağış bekleniyor. Tipide kısa süreli problemler olabiliyor.’
Öte yandan sosyal medyada da bazı vatandaşlar yetersiz kalan önlemler nedeniyle tepkilerini dile getirdi
- Sıfır tuzlama aracı sıfır yol açma çalışması. Babam saatlerdir işten eve dönemiyor. Ben evden işe gidemiyorum. Ne toplu taşıma çalışıyor ne dolmuş. İş servisimiz bile yolda kalmış
-Kar geleceği söylenmesine rağmen neden yollarda tuzlama yapılmıyor
-İstanbul Mahmutbey yönünde Ispartakule gişeleri çıkışı iki araç rampada kaldı ve trafik tamamen durdu iki saattir bekliyorum
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