İstanbul'da kar var tuz yok

İstanbul'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı etkisini artırıyor. Kötü hava koşullarında vatandaşlar mağdur olmasın diye önlemler de peş peşe uygulamaya konuluyor.

Ancak bu karlı havada yola çıkmak zorunda kalan vatandaşların trafikte mağdur olmaması için olmazsa olmaz tuzlamanın yapılmaması İstanbullu'ya kabus yaşatıyor.

Özellikle ana arterlerde yapılmayan tuzlama trafikte ilerlemeyi imkansız kılıyor. Videoda Beşiktaş'ta karlı yolda kalan araçların yokuşu çıkamadığı görülüyor. Bir taksinin çaresiz şekilde itilmeye çalışılması da kamera kaydında dikkat çekiyor.

Vatandaşlar, İstanbul'daki tuzlama eksikliğine sosyal medyada da tepkisini gösteriyor. Paylaşılan mesajlardan bazıları:

- Yaklaşık 1 saattir penceremden dışarı izliyorum. Yollar karla kaplı ve araçların çoğunda kış lastiği yok. Fakat bir tane bile tuzlama aracını görmemiş olmamız bizim suçumuz değil zannediyorum. Öyle değil mi?

- Her yerde tuzlama yapılırken hava şartları durumu önceden bildirilerken saat bu saatken her yerde tuzlama araçları cirit atarken neden Esentepe Petrol iş mahallesinde her yer buz ve hiç tuzlama aracı yok.

- FSM Köprüsü ve devamı Allah'a emanet... Bir tane İBB aracı yok... Tuzlama da yok.

- İki dakikada yol kapandı resmen. Valilik günlerdir uyarı yapıyor belediyede tık yok. Bir tuzlama aracı göremedik.

İBB'nin Beyaz Masa hesabı ise tuzlama ile ilgili şikayetlere karşılık çalışmaların sürdüğünü belirterek yanıt veriyor.