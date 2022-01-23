İstanbul'da kar var tuz yok

İstanbul'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı etkisini artırıyor. Kötü hava koşullarında vatandaşlar mağdur olmasın diye önlemler de peş peşe uygulamaya konuluyor.
Ancak bu karlı havada yola çıkmak zorunda kalan vatandaşların trafikte mağdur olmaması için olmazsa olmaz tuzlamanın yapılmaması İstanbullu'ya kabus yaşatıyor.
Özellikle ana arterlerde yapılmayan tuzlama trafikte ilerlemeyi imkansız kılıyor. Videoda Beşiktaş'ta karlı yolda kalan araçların yokuşu çıkamadığı görülüyor. Bir taksinin çaresiz şekilde itilmeye çalışılması da kamera kaydında dikkat çekiyor.
Vatandaşlar, İstanbul'daki tuzlama eksikliğine sosyal medyada da tepkisini gösteriyor. Paylaşılan mesajlardan bazıları:
- Yaklaşık 1 saattir penceremden dışarı izliyorum. Yollar karla kaplı ve araçların çoğunda kış lastiği yok. Fakat bir tane bile tuzlama aracını görmemiş olmamız bizim suçumuz değil zannediyorum. Öyle değil mi?
- Her yerde tuzlama yapılırken hava şartları durumu önceden bildirilerken saat bu saatken her yerde tuzlama araçları cirit atarken neden Esentepe Petrol iş mahallesinde her yer buz ve hiç tuzlama aracı yok.
- FSM Köprüsü ve devamı Allah'a emanet... Bir tane İBB aracı yok... Tuzlama da yok.
- İki dakikada yol kapandı resmen. Valilik günlerdir uyarı yapıyor belediyede tık yok. Bir tuzlama aracı göremedik.
İBB'nin Beyaz Masa hesabı ise tuzlama ile ilgili şikayetlere karşılık çalışmaların sürdüğünü belirterek yanıt veriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!