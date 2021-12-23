Üvey anne vahşeti! Minik çocuğu kızgın şiş ile yaktı

Valilikten yapılan açıklamada, İsmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Z.M'nin (41), eski eşi Suriye vatandaşı S.D'nin (35), önceki eşinden olan kızı L.M'yi (5) kendisinin evde bulunmadığı sıralarda darbettiği ve vücudunun çeşitli yerlerini ısıtılmış şiş ile yaktığını öğrenerek şikayette bulunduğu belirtildi.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, polis ekiplerince gözaltına alınan üvey anne S.D'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı ifade edildi.

Bu arada küçük kızın devlet korumasına alındığı öğrenildi.