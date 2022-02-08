Üsküdar'daki feci patlama kamerada!

Üsküdar'da dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, 4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.