Ünlü yönetmen Erden Kıral'dan acı haber

Erden Kıral (80), Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkari'de Bir Mevsim gibi birçok filme imza atmıştı.

Geçtiğimiz hafta beyin kanaması nedeniyle Antalya Kumluca'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Kıral bugün yaşamını yitirdi.