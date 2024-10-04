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İstanbul Beşiktaş'ta özel bir üniversitenin inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA'da yer alan habere göre Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Çıkmazı Sokak'taki özel bir üniversitenin bahçesinde devam eden inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.