Ümraniye'de sokak ortasında dehşet anları!

DHA

Olay geçen salı gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre; aralarında daha önce husumet olan Emir Ö., Mustafa T. ve Cihan Şahin Mutlu arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, sözlü tartışma daha silahlı kavgaya dönüştü. Emir Ö., silahla Cihan Şahin Mutlu´ya ateş etti. Mutlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Emir Ö. ile Mustafa T. olay yerinden kaçmaya başladı.

TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliler, trafik polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Trafik ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Cihan Şahin Mutlu´ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Mutlu´nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Gözaltına alınan Emir Ö. ve Mustafa T. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emir Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Görgü tanığı Tuncay Karagüzel, "Birisi kaçarken arkasından ateş ederek ayağından vurmuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Bir kişinin yaralandığını gördüm. Kavga ederken biri silahını çıkarıp ateş ediyor. Polis ekipleri yakalamış" dedi.

Yaşanan olayda Emir Ö., Mustafa T. ve Cihan Şahin Mutlu arasında çıkan silahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Emir Ö. elindeki silahla koşarak Cihan Şahin Mutlu´nun yanına gittiği görülüyor. Emir Ö. `nün silahla Mutlu´ya ateş ettiği daha sonra Mustafa T. ile birlikte olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.