TSK'nın dün başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili uluslararası basınında çıkan analiz ve haberlerde, operasyonun büyük boyutlu olması halinde, Türkiye'nin askeri ve ekonomik risklerle karşı karşıya kalabileceği yorumları yapıldı:

WASHINGTON POST: TÜRKİYE TRUMP'IN SINIRLARINI TEST EDİYOR

Haberde Ankara'nın, ABD lideri Donald Trump'ın günlerdir sosyal medya üzerinden dile getirdiği tehditlerine karşın Suriye operasyonuna başladığı vurgulandı.

Gazete, Türk ordusunun Suriye sınırından ne kadar içeriye gireceğinin henüz belirsiz olduğunu öne sürerken, önümüzdeki günlerde Başkan Trump'tan Türkiye'ye karşı yeni ekonomik yaptırımlar gelebileceği öngörüsünde bulundu. Suriye'den asker çekme kararıyla ABD'li siyasetçilerin tepkisini çeken Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda Senato'nun engeline takılabileceği belirtildi.

NEW YORK TIMES: SURİYE'DE YENİ CEPHE AÇILDI

Haberde Türkiye'nin ABD'nin desteklediği Kürt güçlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma planının, 8 yıldır süren Suriye savaşında yeni bir cephe açtığı yorumuna yer verildi. Gazete, SDG'nin Türk ordusuyla savaşmak için güçlerini kuzeye kaydırmasının Esad rejimi ile Şam'ın müttefiği olan Rusya ve İran'a yarayabilecek bir güç boşluğu oluşturabileceği belirtildi.

WALL STREET JOURNAL: TRUMP ORTADOĞU'YU BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLEDİ

Gazete, Trump'ın Türkiye'nin Suriye operasyonuna 'yeşil ışık' yakarak, bölgedeki aktörlerin tepkisini çektiği, bu noktada da Ortadoğu'yu belirsizliğe sürüklediği yorumunu yaptı.

Haberde Türkiye'nin Suriye'ye girişi için 'yolu açan' Trump'ın, ülkesinin Kürtlere karşı yürüttüğü politikada değişikliğe gittiği vurgulandı.

THE GUARDIAN: ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK KUMARI

Gazetenin dış politika yazarı Simon Tisdall, "Suriye saldırısı Erdoğan'ın en büyük kumarı olabilir" başlıklı yazısında Başkan Trump'tan 'yeşil ışık' alarak Suriye operasyonunu başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şimdi bazı zor kararlarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Tisdall, Trump'ın Ankara'ya operasyon konusunda 'yeşil ışık' yakarak, ülkesinde ilgiyi hakkında süren azil soruşturmasından başka yere kaydırmayı amaçlamış olabileceğini, ancak bu noktada ABD'li siyasetçilerden gelen tepkilere bakıldığında oyunun ters teptiğini belirtti.

Ankara'nın hem ülke içinde hem de uluslararası arenada fazla tepkiye yol açmamak ilk olarak, Suriye Milli Ordusu'nu sahada kullanıp, onlara havadan destek verebileceğini kaydeden Tisdall, "ABD'li yetkililer çok büyük çaplı bir harekat beklemiyor ve harekatın ilk adımlarının Suriye içinde muharebe noktaları oluşturmakla sınırlı kalabileceğini tahmin ediyor" diye yazdı.

THE TIMES: ÇATIŞMA BÜYÜYEBİLİR

Gazetenin Ortadoğu muhabiri Richard Spencer, konuyla ilgili analizinde, operasyonun daha geniş bir alana yayılması halinde Ankara için yeni riskler doğurabileceği yorumunda bulundu. Spencer, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin doğusundan tamamen çekmesi durumunda Türk ordusunun Rakka ve Deyrezzor'a kadar ilerlemeyi deneyebileceğini, bunun da TSK'yı DEAŞ'ın hedefi haline getirebileceğini öne sürdü.