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        Haberler Gündem Güncel Uludağ'daki otel yangınında 4 tutuklama - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Uludağ'daki otel yangınında 4 tutuklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uludağ'da otelde çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 23:30 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:49
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        Uludağ'daki otel yangınında 4 tutuklama
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uludağ'da otelde çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bilgisini paylaştı.

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        Tunç, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Hepimizi derinden üzen yangının tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir."

        BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Bursa'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 4 kişinin işletme sahibi Cevdet Kadir A, işletme müdürü Tekin D, kayak odası çalışanları Mert Kaan Ç. ve Eren T. olduğu, otelin mülk sahibi Zeynep T. ve kayak odası çalışanı Tekin K'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mart'ta Uludağ Oteller Bölgesi'nde milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltı işlemleri yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanı 5 şüpheli tutuklama talebi, otel mülk sahibi 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 4 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan şüpheliler konumuna uygun kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi."

        27 Mart sabahı Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

        Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Yahya Usta ve oğlu Berkin müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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