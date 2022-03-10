Ukrayna ve Rusya'dan 2. Haftada acı bilanço!

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı saldırılarda iki hafta geride kalırken can kayıpları artmaya devam ediyor.
"12 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ"
İHA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Rusya’nın 12 bin asker, 120 top atış sistemi, 81 helikopter, 482 zırhlı araç, 317 tank, 3 gemi, 28 hava savunma sistemi, 7 insansız hava aracı, 60 yakıt tankeri ve 49 uçak kaybettiği aktarıldı.
"2 BİN 800 UKRAYNA ASKERİ TESİSİ VURULDU"
AA'da yer alan son dakika haberine göre ise Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da imha edilen askeri altyapı tesisi sayısının 2 bin 800'ü geçtiğini açıkladı.
"RUS ORDUSU İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR"
Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini söyledi.
Ukrayna'nın bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirten Konaşenkov, "Operasyonun başından bu yana Ukrayna'da 2 bin 814 askeri altyapı tesisi imha edildi" dedi.
80 TON AMONYAK İDDİASI
Son dakika haberine göre Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 139 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, S-125 ve 84 radar istasyonunun yanı sıra 974 tank ve çeşitli zırhlı araç, 104 çok namlulu roketatar, 359 obüs ve havan topu, 727 özel askeri araç ve 97 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini aktardı. Ukrayna ordusunun kışkırtıcı eylemlerde bulunmak için hazırlık yaptığını ileri süren Konaşenkov, bunun için Harkiv kentinin yakınlarına 80 ton amonyak getirildiğini ifade etti.
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