Ukrayna'da OHAL ilan edildi!

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Reuters, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini aktardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı iki bölgeyi tanıyacağını duyurmasının ardından Rusya-Ukrayna gerilim arttı. Ukraynalı üst düzey güvenlik yetkili, ülkede Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerde OHAL ilan edileceğini açıkladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, üst düzey güvenlik yetkilisi OHAL'in 30 gün süreceğini sonrasında bir 30 gün daha uzatılma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Üst düzey yetkili, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin gündeminde nükleer silah olmadığını söyledi.

Ayrıca Ukrayna parlamentosu bugün, Ukraynalı sivillere ateşli silah taşıma ve kendilerini savunma hakkı veren yasa tasarısını onayladı.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Rusya'ya herhangi bir seyahatten kaçınması ve bölgeyi derhal terk etmesi konusunda uyarıda bulundu.

ABD'NİN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARI

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna kararı sonrası dün açıklama yaptı. Biden, yaptırımları sonucunda Rusya'nın Batı'dan finansman sağlamasının artık mümkün olmayacağını ve Rusya'daki 'oligarklar' olarak da ifade edilen elit ailelere de yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Rusya'nın bedel ödeyeceğini söyleyen Biden, iki Rus finans kurumuna da yaptırım uygulanacağını duyurdu. Biden, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek Putin'in Ukrayna'nın var olma hakkına doğrudan saldırdığını belirtti.

Kremlin ise Putin'in, Biden'ın konuşmasını izlemediğini söyledi.