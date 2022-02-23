Ukrayna'dan Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeden ayrılın' uyarısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalıları Rusya'yı ziyaret etmeme ve ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Açıklamada "Dışişleri Bakanlığı Ukrayna vatandaşlarına, Rusya Federasyonu'na herhangi bir seyahatten kaçınmak ve derhal bölgeyi terk etmek için uyarıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.