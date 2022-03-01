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Haberler Dünya Avrupa Son dakika: Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın askeri kayıpları

Son dakika: Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın askeri kayıpları!

Son dakika haberine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu. Açıklamada 200 Rus askerinin esir alındığı, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 geminin imha edildiği yer aldı

01.03.2022 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın askeri kayıpları
Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın askeri kayıpları!
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AA

Son dakika haberler... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

200 RUS ASKERİ ESİR ALINDI

AA'da yer alan son dakika haberine ve açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

198 TANK, 846 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

7 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ YOK EDİLDİ

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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