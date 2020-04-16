UEFA, koronavirüs nedeniyle durdurulan maçlarla ilgili toplantı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan Perşembe günü yapılacak telekonferansa 55 üye ülke federasyonu katılacak.

Görüşmede hem Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi hem de yerel liglerin geleceğiyle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak.