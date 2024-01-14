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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Giresun'da türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu

        Tartıştığı türkü evi işletmecisi kadını kablo ile boğdu

        Giresun'da kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Bir türkü evinde meydana gelen olayda İsmail Y., tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı kablo ile boğarak öldürdü. Katil zanlısı kısa süre sonra yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:09
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        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
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        Giresun'da İsmail Y., türkü evinde tartıştığı işletme sahibi Şengül Yeşilkaya'yı (52) kablo ile boğarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 01.30 sıralarında kent merkezindeki bir türkü evinde meydana geldi.

        Cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu öne sürülen İsmail Y. ile türkü evi işletmecisi Şengül Yeşilkaya arasında tartışma çıktı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Tartışma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İşletmeye gelen ekipler, boğaz kısmında darp izi olup, yerde hareketsiz yatan Şengül Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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        İncelemede kablo ile boğularak öldürüldüğü tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan İsmail Y., bugün öğle saatlerinde polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli sorgusu için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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