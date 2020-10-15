"Türkler denizaltımızı görmüyor" iddiasına müthiş yanıt!

AA

Yunanistan’daki bazı haber sitelerinde "Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltıların Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca tespit edilemediği"ne yönelik iddialar yer aldı.

Yunan iç kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik yayımlanan haberlerde, "Type-214 denizaltılarının görünmez nitelikte olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz karakol uçakları ve helikopterlerinin bu denizaltıları tespit edemediği" ileri sürüldü.

"GÖRÜNMEZ" OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

AA'da yer alan haberlerde ayrıca "görünmez olduğu" savunulan Yunan denizaltılarının Doğu Akdeniz'deki tüm faaliyetleri tespit edilmeksizin izlediği iddiasına da yer verildi. Güvenlik kaynakları ise söz konusu iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"KESİNTİSİZ TAKİP EDİYOR, İZLİYORUZ"

Görünmez olduğu iddia edilen Yunan Type-214 denizaltılarının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüzer ve uçar unsurlarınca Doğu Akdeniz’de kesintisiz takip edildiğini vurgulayan kaynaklar, yapılan haberlerin gerçeklik payının bulunmadığına dikkati çekti.

"HEM GECE HEM GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ MEVCUT"

Öte yandan "görünmez " olarak nitelendirilen denizaltıların Doğu Akdeniz'de çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından kesintisiz takip edilen söz konusu denizaltılar periskopları açık şekilde görüntülere yansıdı.

Denizaltılara ait hem gece hem gündüz görüntü kayıtları da dikkati çekti. Güvenlik uzmanları bu durumun, Yunan denizaltılarının kolaylıkla takip edildiği anlamına geldiğini belirtti.