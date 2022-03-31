Türkiye'yi sarsan darp olayında tahliye kararı!

Olay, 22 Mart 2021'de İzmit'te bir bağ evinde meydana geldi. Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya tarafından parası alınıp dövüldü.
DHA'nın haberine göre, olayın ardından Engin E. polise gidip şikayetçi oldu. Fırat Kaya, Engin E.'yi dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşınca tepki gördü.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis, Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir'i gözaltına aldı. Hepsi işitme engelli olan 5 kişi, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
TAHLİYE EDİLDİLER
Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 29 Mart'ta görülen karar duruşmasında, bahse konu suçun, 'kasten öldürmeye teşebbüs' olmadığına kanaat getirilerek 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'hakaret' ve 'yağma' suçlarından Fırat Kaya'ya toplam 10 yıl, Ersin Kam, Emrah Mutlu, Salih Öztopçuoğlu ve Murat Akdemir'e 7'şer yıl 11'er ay hapis cezası verildi.
Ancak sanıklar, yargılama esnasında cezaevinde geçirdikleri süre dikkate alınıp tahliye edildi. Tahliyelere, çok sayıda kişi sosyal medyadan tepki gösterdi. Fırat Kaya'nın tutuklanması etiketiyle mesaj atanlar, engelliye işkence yapan kişi ve arkadaşlarının serbest bırakılmasını eleştirdi.
'KARARI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'
Engin E.'nin avukatı Didem Özhan ise, karara itiraz edeceklerini söyleyerek, "Kararı kabul etmek mümkün değil, dolayısıyla tahliye edilmelerini de beklemiyorduk. Kararı üst mahkemeye taşıyacağız" dedi.
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