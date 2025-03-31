Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 19° Ankara Kısmen Güneşli 18° İzmir Yağmurlu 19° Antalya Yağmurlu 14° Trabzon Yağmurlu 15° Bursa Yağmurlu 16° Adana Kısmen Güneşli 23° Diyarbakır Kısmen Güneşli 19° Gaziantep Parçalı bulutlu 17° Ağrı Yağmurlu 11°

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Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Güney ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (30-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.