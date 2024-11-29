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        Türkiye'nin en soğuk yeri Niğde'nin Konaklı beldesi

        Meteoroloji'den alınan verilere göre, Niğde'nin Konaklı beldesi eksi 20,3 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:15 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:15
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        O belde Türkiye'nin en soğuk yeri
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin en soğuk noktası gece eksi 20,3 derece ile Niğde'nin Konaklı beldesi olarak kayıtlara geçti.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı şöyle gerçekleşti:

        Niğde, Konaklı beldesi eksi 20,3

        Sivas, Gürün, Göbekören köyü eksi 19,3

        Sivas, Kangal eksi 18,6

        Kayseri, Talas, Kamber köyü eksi 18,5

        Erzincan, Otlukbeli eksi 18,1

        Malatya, Kuluncak eksi 18,1

        Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü eksi 18

        Adana, Tufanbeyli eksi 17,7

        Nevşehir, Derinkuyu eksi 17,1

        Sivas, Altunyayla eksi 17

        Kayseri, Sarız , Yedioluk köyü eksi 16,9.

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