Ziraat Türkiye Kupası 5 .Eleme Turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp başkanları ile temsilcileri katılım gösterdi. Kupada 5. eleme turunda geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile ZTK 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 27 takım olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Çekilen kuranın ardından Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Kasımpaşa - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Bodrumspor
Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Sivasspor - MKE Ankaragücü
Konyaspor - Ümraniyespor
Trabzonspor - Boluspor
Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Samsunspor
Hatayspor - Menemenspor
Antalyaspor - GZT Giresunspor
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Gaziantep Futbol Kulübü - Bursaspor
Galatasaray - Denizlispor
Beşiktaş - Altay
ALİ DÜŞMEZ: ÇOK GÜZEL OYUNUN HEYECANLI MAÇLARI DEVAM EDİYOR
Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çekip sözlerine başlayarak, “Çok güzel oyunun heyecanlı maçları devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın en öneki özelliği çok enteresan sürpriz sonuçlara her zaman şahit olmuşuzdur. Bu turnuvada hem keyifli maçlar izledik hem de sürprizlere şahit olduk. Bu turnuvanın en önemli özelliğini bu olduğunu düşünüyorum. 5. turda 132 takımla başladığımız turnuvada 32 takım kaldık. 100 maçı bitirdik final dahil 33 maç oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası’nın Türkiye Futbol Federasyonu ailesi olarak başka özelliği de var. Bu turnuvada izlenen maçlarda tüm liglerin katılması başka bir platformu da ortaya koyuyor. Alt liglerde gözünüzden kaçmış sporcuları hem kulüpler hem de milli takım oyuncu havuzlarına gelmesi adına çok güzel. 3 ligde oynayıp milli takımımızda çok başarılı işlere imza atan sporcularımız var. Ümit milli takımımızda da var. Milli takım hocalarımızın da bu turnuvayı dikkatle izlediklerini belirtmek istiyorum. En üst ligden oyuncu havuzumuza oyuncu geliyor ama futbol öyle güzel oyun ki alt liglerden en üste çıkacak sporcuların bulunmasının da futbol ailesinin en büyük başarısı olduğunu düşünüyoruz. Kupanın her zaman söylediğim bir özelliği var şampiyon direkt Avrupa Ligi'ne gidiyor. 15 tane şampiyon var bu turnuvada. 15 şampiyon takımın 12’si bu turnuvada şu anda. İyi oynayan kazansın diyoruz ama yeni takımların da bu turnuvada başarılı olmasının futbol ailesi olarak Türk sporu olarak kazanım olduğu nu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.
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