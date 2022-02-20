Türkiye Kupası, Anadolu Efes'in!

Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek, şampiyon oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre, Ahmet Düverioğlu ve Booker ile etkili olan Fenerbahçe Beko 5. dakikada rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu başlangıcına özellikle Moerman ve Micic'in hem dış atışları hem de sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren Anadolu Efes, çeyreği 16-14 önde bitirdi.
İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından bu çeyrek genelinde yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 41-27 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49-62.
Fenerbahçe Beko, son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes, parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi.
Anadolu Efes, bu sonuçla kupanın sahibi oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik
Fenerbahçe Beko: Starks 10, Biberoviç, Floyd 10, Melih Mahmutoğlu 10, Booker 17, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 6, İsmet Akpınar, Pierre 2, Guduric 15, Ahmet Düverioğlu 2
Anadolu Efes: Beaubois 19, Moerman 13, Pleiss 20, Micic 23, Simon 2, Yiğitcan Saybir 2, Ömercan İlyasoğlu, Erten Gazi 1, Akif Egemen Güven, Larkin 6,
1. Periyot: 14-16
Devre: 27-41
3. Periyot: 49-62
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