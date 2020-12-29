İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

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Türkiye ve İngiltere arasında düzenlenen törenle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandı. Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak" dedi.

STA'nın Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı olduğuna dikkat çeken Pekcan "Gümrük Birliği'nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur. Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2.4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır. İş insanlarımız gönül rahatlığıyla bizim için her açıdan kritik bir pazar olan İngiltere ile ticaretlerini sürdürebilirler" dedi.

TÜM SANAYİ VE TARIM ÜRÜNLERİNİ KAPSIYOR

Bakan Pekcan tarafların 'tarifesiz' STA hedeflediğini ve bunun gerçekleştiğini belirterek "Anlaşma, tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeriyor" açıklamasında bulundu.

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