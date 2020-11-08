ABD Başkanlık seçimi ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'a yönelik ilk kez açıklamada bulundu.
Katıldığı canlı yayın programında ABD Başkanlık seçimi ve Joe Biden'ın Başkan seçilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle NATO müttefiklerini ilgilendiren konularla ilgili çalışmayı sürdürecektir. " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasındaki ilişkiye de değinen Oktay, " Ankara ve Washington birçok sorunun üstesinden geldi" yorumunda bulundu.
BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, seçilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada "Bu ulusun insanları bize çok net bir zafer kazandırdılar. Bu ulusun tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek bir oyla bu zaferi kazandık" ifadelerini kullandı.
Biden, "Bu ülkede ve dünyada yarına karşı güven görüyoruz. Ben bölmeyi değil, birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım. Hepinizin güvenini kazanmak için çalışacağım" dedi.
Hayatının en büyük onurunu yaşadığını kaydeden Biden, Amerikalıların bir vizyona oy verdiğini, bu vizyonu gerçekleştirmenin de kendisinin en önemli görevi olduğunu söyledi. Eşi Jill Biden ve çocuklarına da teşekkür eden yeni ABD Başkanı, "Ben Jill'in kocasıyım onun desteği olmadan burada olamazdım. Jill bir anne, bir eğitimci. Harika bir first lady olacak" dedi.
Yardımcısı Kamala Harris'ten de övgüyle söz eden Biden, "Harika bir başkan yardımcısı ile ülkeyi yönetmenin onurunu yaşayacağım. Kendisi Güney Asyalı, beyaz olmayan ilk kadın başkan yardımcısı. Bana ABD'de bir şeylerin mümkün olmadığını sakın söylemeyin" diye konuştu.
ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE
TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege
BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Pennsylvania (20 delege) Nevada (6 delege) Toplam: 290 delege
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