SON DAKİKA... Bütün dünyada adeta nefeslerin tutularak takip ettiği ABD seçimlerinde günler süren sürecin ardından kazanan Demokrat Joe Biden oldu.
AP ve CNN en kritik eyalet Pennsylvania’da farkı açan 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın ipi göğüslediğini ilan etti.
20 delegeli Pennsylvania’da Demokrat Joe Biden geriden gelip rakibi Donald Trump'ı oylarını geçti. Biden, Trump'tan yaklaşık 35 bin oy fazla almış durumda.
ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE
TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege
BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),Colorado (9 delege),California (55 delege),Oregon (7 delege),Washington (12 delege),New Hampshire (4 delege),Minnesota (10 delege),Arizona (11 delege),Maine (3 delege),Wisconsin (10 delege),Michigan (16 delege) Pennsylvania (20 delege) Toplam: 284 delege
BIDEN: TÜM AMERİKALILAR İÇİN BAŞKAN OLACAĞIM
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Amerika, ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğiniz için onur duyuyorum.Önümüzdeki iş zor olacak, ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de, tüm Amerikalılar için bir Başkan olacağım.
Associated Press haber ajansı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 59. başkanlık seçimlerini kazanan Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD'nin kalbinde attığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.
Biden, öfke ve sert söylemleri geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, ''Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı.'' mesajı verdi.
"Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' diyen Biden, ''Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok.'' ifadesini kullandı.
BAŞKAN YARDIMCISI HARRIS'TEN AÇIKLAMA
Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesiyle ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris sosyal medya hesabından, "Başardık Joe, ABD'nin bir sonraki başkanı sensin" dedi.
— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020
Kamala Harris'in eşi Doug Emhoff ise Harris'in seçim sonucu haberini ilk aldığı andan fotoğraf paylaşarak, "Seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
— Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020
TWİTTER TRUMP'I ENGELLEDİ
Dakikalar önce seçimi büyük farkla kendisinin kazandığı mesajını paylaşan Başkan Donald Trump ise Twitter tarafından engellendi.
— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020
TRUMP'IN EKİBİNDEN OYLARIN YENİDEN SAYILMASI İÇİN 6 DAVA
Donald Trump'ın kampanya ekibi oyların sayımı devam ederken kritik eyaletlerde 6 dava açmıştı.
Pennsylvania eyaletinde Trump kampanyasının süreci daha fazla gözlemleme talebi onaylanırken, sayım işleminin durdurulma talebine onay verilmedi.
Trump'ın kampanya ekibinin oy sayımlarına ilişkin 'usulsüzlük' gerekçesiyle yaptığı başvuru Georgia'nın ardından Michigan'daki eyalet mahkemeleri tarafından da reddedilmişti.
Öte yandan, Başkan Trump'ın ekibinin, posta yoluyla gönderilen oylarla ilgili olarak son tarihin 'uygunsuz şekilde' uzatıldığı gerekçesiyle Pennsylvania'nın seçim yetkilisine ve seçmenlere oy pusulalarının hatalı olduğunu duyuran eyaletin Montgomery ilçesine de dava açacağı bildirildi.
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