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ABD'de 3 Kasım akşamı biten oylama sonrası günlerdir süren sayım, Demokrat Joe Biden'ın zaferiyle sonuçlandı. Kritik eyalet Pennsylvania’da farkı artıran Biden, ABD'nin 46. ve en yaşlı başkanı seçildi.

Biden'ın başkanlığını ilan etmesiyle dünya liderlerinden de ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve Başkan yardımcısı Kamala Harris'e tebrik mesajları gelmeye başladı.

JOHNSON: BİRLİKTE ÇALIŞMAYI MERAKLA BEKLİYORUM

İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcı Kamala Harris'i tarihi başarısından dolayı kutluyorum. ABD bizim en önemli müttefikimiz, birlikte çalışmayı merakla bekliyorum" dedi.

MERKEL: AMERİKAN HALKI KARARINI VERDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ı tebrik etti. Merkel mesajında, "Tebrikler. Amerikan halkı kararını verdi. Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. Başkanı oldu. Kendisine başarılar diliyorum. Aynı zamanda ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris'i de tebrik ediyorum. Başkan Biden ile çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

TRUDEAU: ABD VE KANADA EŞSİZ BİR İLİŞKİYE SAHİP

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter hesabından, "Joe Biden ve Kamala Harris'i tebrik ediyorum. ABD ve Kanada iki arkadaş, partner ve müttefik ülkedir. Dünya düzeyinde eşsiz bir ilişkiye sahibiz. Gerçekten birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS'TAN MESAJ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Twitter’dan yazdığı Almanca mesajda, "Sonunda bazı açık sayılar görmemiz güzel. Gelecek ABD hükümetiyle birlikte çalışmayı bekliyoruz. Yeni bir Trans Atlantik başlangıcı, yeni bir anlaşma için işbirliğimize yatırım yapmak istiyoruz.”

KATAR EMİRİ TEMİM'DEN BIDEN'A TEBRİK

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al San, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ı kutladı. Katar Emiri Temim, "Seçilmiş başkan Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyorum. Amerikan halkına en içten dileklerimi yolluyorum. Birlikte çalışmak ve ilişkilerimiz güçlendirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.