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HaberlerSağlıkSon dakika! Türkiye'de koronavirüsten (coronavirüs) ölüm sayısı 4276'ya yükseldi

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 4276'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 27 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 4 bin 276'ya ulaşırken, toplam vaka sayısı 154 bin 500'e yükseldi

22.05.2020 - 19:55 | Güncelleme: ABONE OL
koronavirüs
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 952 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 154 bin 500 ve can kaybının 4 bin 276 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 507 test yapıldı, 952 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1121 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 767 bin 495, vaka sayısı 154 bin 500 ve vefat sayısı 4 bin 276 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 800, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401 ve iyileşen sayısı 116 bin 111 olarak kayıtlara geçti.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Artan test sayısına rağmen YENİ VAKA SAYISI 1.000'İN ALTINDA. Destek tedavisine ihtiyaç duyanların sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI ÜÇ GÜNDÜR BİNİN ALTINDA

Sağlık Bakanlığı, dün; 33 bin 633 test yapıldığını, 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, 1003 hastanın ise iyileştiğini açıklamıştı.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan 12 gün sonra, 22 Mart'ta toplam vaka sayısı binin üzerine çıkmıştı.

22 Mart'tan bugüne ilk kez 20 Mayıs'ta, günlük vaka sayısı binin altına düşmüştü.

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