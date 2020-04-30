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Türkiye'de son 24 saatte 2.615 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 93 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 120.204, can kaybının 3.174'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42.004 test yapıldı. Bu kapsamda 2.615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 93 hasta vefat etti, 4.846 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 1.033.617, toplam vaka sayısı 120.204, toplam vefat sayısı 3.179, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.514, toplam entübe hasta sayısı 803, toplam iyileşen hasta sayısı 48.886 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım." ifadelerini kullandı.