Turkcell yönetiminde önemli değişiklik yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile birlikte 3 yönetim kurulu üyesi görevinden ayrıldı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapılması bekleniyor.

AYRINTILAR GELECEK...