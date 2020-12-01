Konya'da eşini av tüfeğiyle öldürüp intihara teşebbüs eden tutuklu sanığa, "eşi kasten öldürme" suçundan, haksız tahrik indirimiyle 20 yıl hapis cezası verildi.
Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta, 22 Mart 2019'da, evlerinde tartıştığı eşi Müslime Berber'i av tüfeğiyle vuran Hasan Hüseyin Berber, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu. Müslime Berber olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendisini silahla çenesinden yaralayan Berber ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılan Berber'in cezası belli oldu. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Berber (53),avukatı ve oğlu katıldı. Tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Y. Berber, ağabeyi ve yengesinin, Mehmet İ. hayatlarına girene kadar mutlu bir evlilik yaşadıklarını söyledi.
Aile ilişkilerinin, Mehmet İ. ve yengesinin sık sık görüşmeye başlamasıyla bozulduğunu dile getiren tanık, "Ben Bozkır'da ikamet ediyorum. Maktulün sağlık sorunları nedeniyle Mehmet İ. isimli şahısla, baş başa Bozkır'a geldiklerine şahit oldum. Ağabeyim, bu durumdan üzüntü duyuyordu, maktulün kendisini dinlemediğini, görüşmesini istemediğini belirtmesine rağmen Mehmet İ. ile görüşmeye devam ettiğini söylüyordu" ifadesini kullandı.
Sanık Berber de olay nedeniyle pişman olduğunu belirtti ve tahliyesini talep etti.
İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Berber'in eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, maktulün, eşinin uyarılarına rağmen Mehmet İ. ile görüşmeye devam ettiği gerekçesiyle, sanığın cezasında haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Berber'i "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet cezayı, haksız tahrik indirimiyle 24 yıla, iyi hal indirimiyle de 20 yıla indirdi.
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