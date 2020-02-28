29 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen ve 33 askerin şehit olduğu saldırılar sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ateş altına alınan hedefler tek tek imha edildi.
İdlib bölgesinde belirlenen Esad rejimine ait hedefler çok namlulu roket atarlar (ÇNRA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile tam isabet ile vuruldu.
O anlar görüntülere böyle yansıdı...
Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de bir Güvenlik Toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantı sonrası açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, "Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Türk askerine yapılan hain saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edildiğini belirten Kalın, hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın rejim hedefinin havadan ve karadan vurulduğunu bildirdi." ifadelerini kullandı.
İDLİB NEREDE?
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