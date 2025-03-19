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        Haberler Dünya Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik | Dış Haberler

        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve daha çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinin ele alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 18:43 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:01
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        Trump: Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 1 saat boyunca telefonda görüştü.

        Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini ve daha çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinin ele alındığını belirtirken, Rusya ile Ukrayna'nın ihtiyaç ve taleplerinin uyumlu hâle getirilmesi konusunu işaret etti.

        Trump, Social Truth isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, doğru bir yolda olduklarını ifade ederken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a görüşülen meseleler hakkında net açıklamalarda bulunmalarını isteyeceğini bildirdi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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