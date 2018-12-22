ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD medyasında yer alan Suriye haberlerinin çoğunun "yalan" olduğunu savunan Trump, "Oraya aslen 7 yıl önce 3 aylığına diye gitmiştik. Hiç ayrılmadık." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DE DAHİL OLDUĞU ÜLKELER KOLAYLIKLA HALLEDEBİLİR"

Göreve geldiğinde güçlü olan DEAŞ'ın Başkanlığı sırasında büyük oranda yok edildiğini belirten Trump, "Geri kalan kalıntıları Türkiye'nin de dahil olduğu bölgesel ülkeler kolaylıkla halledebilir. Eve dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ayrıca, şu an Beyaz Saray'daki ofisinde olduğunu ve ABD'nin sınır güvenliği kapsamında yaptırmak istediği Meksika duvarının finanse edilmesi konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

Trump'ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratlar'ın geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlanmıştı.

SURİYE'DEN ÇEKİLME KRİZİ

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

Trump, daha önce de Twitter'dan, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." paylaşımında bulundu.

ABD'NİN SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARI

Amerikan medyası, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DAEŞ'i yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DAEŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." açıklamasını yapmıştı.

Amerikan medyasının Dışişleri yetkililerine dayandırdığı haberlerde ise Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki tüm personelini 24 saat içinde çekeceği ve ABD'nin Suriye'deki askerlerinin de 60 ila 100 gün içinde ülkeden çekileceği iddia edilmişti.

Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından Savunma Bakanı Jim Mattis'in bu durumdan rahatsız olduğu, hatta istifa etmeye hazırlandığı ileri sürülmüş, Trump dün Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıklamıştı.