Beyaz Saray açıkladı: ABD askerleri Suriye'den çekilmeye başladı

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeye başladığı duyuruldu.
Açıklamada, "DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine geçiş yaparken, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık" ifadeleri kullanıldı.
DIŞİŞLERİ PERSONELİ 24 SAAT İÇİNDE ÇEKİLECEK
Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, tüm Dışişleri Bakanlığı personelinin 24 saat içerisinde Suriye'den tahliye edileceğini söyledi.
ABD'li yetkili, askeri güçlerin DEAŞ'a yönelik son operasyonun son aşamasının tamamlanmasıyla birlikte tamamen çekilmeye başlayacağını söyledi. Tüm askerlerin Suriye'den çekilmesinin 60 ile 100 gün arasında süreceği bildirildi.
ABD'li yetkili, kararın geçtiğimiz günlerde Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan görüşmenin ardından alındığı belirtildi.
SURİYE'DE 2 BİN AMERİKAN ASKERİ BULUNUYOR
ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor. Ülkede şu anda 2000 kadar Amerikan askeri bulunuyor.
ABD'nin Suriye'den çekilme kararı terör örgütü YPG'de de şaşkınlık yarattı. Sky News Arabia'ya konuşan YPG'nin çatısını oluşturduğu Amerikan destekli SDG'nin temsilcisi, "Bu bir ihanet, sırtımızdan bıçaklandık" ifadelerini kullandı.
Terör örgütüne çekilme kararıyla ilgili önceden bir bilgilendirme yapılmadığı ifade edildi.
PENTAGON ÇEKİLMEK İÇİN 6 AY SÜRE İSTEMİŞTİ
Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi Donald Trump'ın 2016 yılında girdiği başkanlık seçimlerinde verdiği vaatlerden biriydi. Trump, Nisan ayında da Suriye'den çekilme niyetini yinelemiş ve Pentagon'a hazırlıkların tamamlanması için 6 ay süre vermişti.
Beyaz Saray'ın çekilme kararını açıklamasının ardından bir açıklamada ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan geldi. Pentagon, ABD birliklerinin Suriye'den dönüşünün başladığını ancak "yerel ortaklarla" çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
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