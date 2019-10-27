ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin İdlib’de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Bağdadi’nin öldüğü iddialarını doğruladı.

Trump konuşmasında şunları söyledi:

BAĞDADİ'Yİ ÖLDÜRDÜK

“Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. Bağırarak öldürüldü. O bölge temizlenmişti. 11 çocuk yara almadan evden çıkarıldı. Yalnızca Bağdadi ve tünel kalmıştı. 3 çocuğu da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti. Tünel yok edildi. Son anlarını da korkarak geçirdi. Biz iki saat boyunca o bölgedeydik. Görev tamamlandıktan sonra hassas maddeleri bölgeden çıkardık.

DEAŞ kaynaklı planları da yok ettik. Bağdadi'nin yok edilmesi, terör liderlerine yönelik kararlılığını göstermektedir. DEAŞ'ı ve diğer terör örgütlerini yıkmakta kararlıyız. Onun halifeliğini yok ettik, bugün de kararlılığımızın sürdüreceğimizin başka göstergesidir. DEAŞ'lılar kaçınılmaz sona sürüklenecekler. Onunla birlikte çalışanlar neyin içine girdiklerini bilmiyorlardı. Çok korkan köpekler gibiydiler. Pek çok sayıda kişiyi öldürdüler. Masum ABD'lileri öldürdüler.

AĞLAYARAK VE BAĞIRARAK ÖLDÜ

Zorlayarak insanların dinini değiştirmeye çalıştılar, insanların kafalarını kestiler. Tüm bunlar Bağdadi yüzünden yapılmıştı. Kendisi bunu istiyordu. Yoksul ve hasta birisiydi, şimdi de öldürüldü. Şiddet yanlısı birisiydi, şiddetle öldürüldü. Ağlayarak ve bağırarak öldürüldü.

Rusya'ya, Suriye'ye, Türkiye'ye, Irak'a teşekkür ediyorum, Suriyeli Kürtlere teşekkür ediyorum. ABD hükümeti için çalışanlara teşekkür ediyorum. Dün akşam ABD için harika bir akşamdı. Bağdadi öldürüldü. Ve hiçbir zaman başka masum, kadına, çocuğa, insan zarar veremeyecek. Dünya çok daha güvenli bir yer haline geldi.

FİLM İZLEMEK GİBİYDİ

Bu bir film izlemek gibiydi. Operasyonu 8 helikopterle gerçekleştirdik. 1 saat 10 dakika sürdü uçuş. Dün akşam sessiz kaldık. İnmeleri ve geri dönmeleri zor olabilirdi. İniş son derece tehlikeliydi. Rusya işbirliği yaptı. Rusya ve Irak bizim ne yaptığımızı bilmiyordu. Şimdi onların mücadele etmesi gerekiyor. Kürtler bize faydalı bilgiler verdi.

TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIK

Türkiye, nereye gittiğimizi biliyorlardı. İşbirliği yaptık. Hiç sıkıntı yaşamadık. Bizi vursalardı, onları yok ederdik. Gizli bir görevdi. Alçaktan ve hızlı bir uçuş gerçekleştirdik.

OPERASYON NASIL YAPILDI?

Operasyon 3 hafta önce başladı. Tespit edip, belli başlı bir yerde olduğunu düşünüyorduk. Harika kişilerle çalışıyoruz. Birkaç hafta önce tespit ettik ama sürekli yer değiştiriyor. Nakit parası var ve bir anda başka yere geçiyor. Dolayısıyla operasyonu iptal ediyorduk. Orada olduğunu düşünüyorduk ve teyit ettik. Oraya gittiğimizde çok ateş açıldı. Bu kişiler son derece cesur ABD'liler. Pek çok terörist öldürüldü. 24 saat içinde net rakamı vereceğiz. Ama hiçbir ABD'li ölmedi.

RUSLARA 'ÇOK MUTLU OLACAKSINIZ' DEDİK

Ruslarla konuştuk, geldiğimizi söyledik, 'Teşekkür ederiz söylediğiniz için' dediler. Neden olduğunu bilmiyorlardı, 'Çok mutlu olacaksınız' dedik.

GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Türkiye güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor ama burası pek de çok güvenli bölge değil. Biz orada olmak istemiyoruz. Anlamsız bir şeyle mücadele etmek istemiyoruz. Rusya orada, Türkiye orada, herkes orada, Irak, İran orada... Hepsi DEAŞ'tan nefret ediyor. Onların bir şey yapması gerekiyor. Avrupalı devletlere 'DEAŞ'lı savaşçılarınızı alın' dedik, almadılar.

PETROLÜ GÜVEN ALTINDA TUTMAK İSTİYORUM

Ben burada bin, iki bin, üç bin asker bırakmak istemiyorum. Ama petrolü güven altında tutmak istiyorum. DEAŞ'ın petrole ulaşmasını istemiyorum ve Kürtlere yardımcı oluyor. Exxon Mobil'le veya başkasıyla anlaşma yapacağım. 'Irak'a gireceksek, petrolü güven altında tutalım' dedim. Trilyonlarca dolar harcadık Ortadoğu'da. Tek bir oyla Senato'da seçim kaybedildi. Eğer Irak olsaydı sözkonusu farklı bir hikaye olurdu. Irak dün akşam iyi bir iş çıkardı, bize borcu var.

BİR KÖPEK YARALANDI

Son 3 gündür ne olacağını biliyordum. Kimseye bir şey olmadı. Güzel, yetenekli bir köpek yaralandı ve geri getirildi. Çok fazla ateş açtılar, çok fazla patlama yaşandı. Normal biriyseniz kapıyı çalarsınız ama öyle bir şey yaşanmadı. Saniyeler sürdü alanın yıkılması ve büyük bir delik açıldı. İnanılmaz zeki savaşçılarımız var. Daha iyi bir iş çıkaramazlardı.

DNA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

DNA'sı kontrol edildi. Teknisyenlere teslim edildi. Bunun Bağdadi olduğu düşünülüyordu. Alanda da testler yapıldı. Ve tabi ki tünel çöktüğü için kalıntıları temizleyerek cesedine ulaştılar. 15 dakika sonra DNA testi pozitif çıktı. Öldürülen Bağdadi olduğu kesinleşti. 2 kadın vardı, eşleri. Örtülüydü. İki eşi de öldü.

YENİ KİŞİLER ORTAYA ÇIKABİLİR AMA

Yeni kişiler ortaya çıkabilir ama en korkunç terörist öldürüldü. Kendisi aynı zamanda korkaktı. Tünelde olduğunu biliyorduk. Türkiye'yi ve Suriye'yi ömrümüz boyunca korumak istemiyorum. Ben halkımın orada olmasını istemiyorum. Petrolü güven altına alacağım ama çok fazla para döküyoruz buraya.