Obama Ladin'in ölümünü böyle açıklamıştı!

27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama, "ABD tarihinde ilk defa" olduğu söylenen Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nda yaptığı açıklamada, 11 Eylül saldırılarının sorumlusu terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in 2 Mayıs 2011'de öldürüldüğünü duyurmuştu. Obama Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Bu gece Amerikan halkına ve tüm dünyaya Amerika'nın El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i öldürdüğünü duyuruyorum" demişti.
11 Eylül saldırılarını düzenleyen El Kaide örgütünün lideri Usame Bin Ladin, 2011 yılında Başkan Obama'nın Amerikan Özel Kuvvetleri'ne verdiği emirle Pakistan'da saklandığı evde yakalanıp öldürüldü.
Obama, Bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü ve cesedinin Amerikalı yetkililerin elinde olduğunu söylemişti.
NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
2010 yılı ağustos ayında alınan bir istihbaratla takip edilen Ladin'e yönelik operasyon, Obama'nın dönemin CIA Başkanı Leon Panetta'na verdiği doğrudan talimatla başlamıştı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad dışında bir evde saklandığı belirlenen Ladin'e yönelik, "Neptün'ün Mızrağı" adıyla ABD Deniz Komandoları 6'ncı takımı operasyon düzenlemişti. "90 saniye" süren operasyon sonucunda Ladin 12 kurşunla öldürülmüştü. Hiçbir ülkenin kabul etmemesi üzerine Ladin'in cesedi denize atılmıştı.
Beyaz Saray önünde toplanan ve "USA, USA" diye bağıran göstericilerin bazıları Amerikan bayrakları salladı.
İKON OLAN O FOTOĞRAF
Ladin operasyonun ardından basına servis edilen ve Beyaz Saray'da operasyonun anbean izlendiği anın fotoğrafı yayımlandı. Fotoğraf, operasyonla birlikte tarihe geçti. Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve ulusal güvenlik ekibi üyeleri yer almıştı.
DOĞU KANADI'NIN ÖZELLİĞİ
Başkan Obama, Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nda yaptığı açıklamayla dikkatleri çekmişti. ABD tarihinde burada açıklama yapılmasının "bir ilk olduğu" belirtilirken, Beyaz Saray'ın bu kanadında Başkanlık Acil Durum Operasyon Merkezi bulunuyor.
2. Dünya Savaşı sırasında Başkan Franklin Roosevelt için inşa edilen bölüm, doğrudan gelen nükleer patlamalara karşı dayanacak şekilde tasarlandığı iddia ediliyor. Ayrıca acil durumda kamu kuruluşlarını koordine etmek için çeşitli televizyon, telefon ve iletişim sistemleri de bulunuyor.
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