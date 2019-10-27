Terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi, ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürüldü.

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, operasyonda Bağdadi'yle birlikte bulunan 3'ü çocuğun öldüğünü, 11 kişinin de kurtulduğunu açıkladı.

"Film izlemek gibiydi" diyen Trump, operasyonun ayrıntılarını da açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada, "Operasyon 3 hafta önce başladı. Tespit edip, belli başlı bir yerde olduğunu düşünüyorduk. Harika kişilerle çalışıyoruz. Birkaç hafta önce tespit ettik ama sürekli yer değiştiriyor. Nakit parası var ve bir anda başka yere geçiyor. Dolayısıyla operasyonu iptal ediyorduk. Orada olduğunu düşünüyorduk ve teyit ettik. Oraya gittiğimizde çok ateş açıldı. Bu kişiler son derece cesur ABD'liler. Pek çok terörist öldürüldü. 24 saat içinde net rakamı vereceğiz. Ama hiçbir ABD'li ölmedi" dedi.

Trump, DNA testiyle Bağdadi'nin kimliğinin kesinleştiğini bildirerek, "DNA'sı kontrol edildi. Teknisyenlere teslim edildi. Bunun Bağdadi olduğu düşünülüyordu. Alanda da testler yapıldı. Ve tabi ki tünel çöktüğü için kalıntıları temizleyerek cesedine ulaştılar. 15 dakika sonra DNA testi pozitif çıktı. Öldürülen Bağdadi olduğu kesinleşti. 2 kadın vardı, eşleri. Örtülüydü. İki eşi de öldü" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

"Türkiye, nereye gittiğimizi biliyorlardı. İşbirliği yaptık. Hiç sıkıntı yaşamadık. Bizi vursalardı, onları yok ederdik. Gizli bir görevdi. Alçaktan ve hızlı bir uçuş gerçekleştirdik" diyen ve Türkiye, Rusya, Irak, İran'a teşekkürlerini ileten Trump, "Bu bir film izlemek gibiydi. Operasyonu 8 helikopterle gerçekleştirdik. 1 saat 10 dakika sürdü uçuş. Dün akşam sessiz kaldık. İnmeleri ve geri dönmeleri zor olabilirdi. İniş son derece tehlikeliydi. Rusya işbirliği yaptı. Rusya ve Irak bizim ne yaptığımızı bilmiyordu. Şimdi onların mücadele etmesi gerekiyor. Kürtler bize faydalı bilgiler verdi" diye konuştu.

Trump, operasyon öncesi Rusya'ya bilgi verildiğini ancak Bağdadi operasyonu olduğu söylenmediğini açıklayan ABD Başkanı, "Ruslarla konuştuk, geldiğimizi söyledik, 'Teşekkür ederiz söylediğiniz için' dediler. Neden olduğunu bilmiyorlardı, 'Çok mutlu olacaksınız' dedik" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Beyaz Saray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Pence, Savunma Bakanı Esper ve diğer görevlilerin Bağdadi operasyonunu takip ettiği anların fotoğraflarını yayınladı.

OPERASYON NASIL YAPILDI?

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri gece yarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.

İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Ebu Bekir el-Bağdadi kimdir?

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi, edinilen bilgilere göre 1971 yılında Irak'ın Samarra ilinde doğdu. Bağdat'ta bir üniversitede İslami Bilimler alanında doktora yaptı. Bağdadi, ABD'nin Irak'ı işgal ettiği 2003 yılına kadar bir camide imamdı. Saddam Hüseyin döneminde militan görüşlere sahip olduğuna dair söylentiler de vardı. Aynı dönemde Bağdadi, birkaç küçük militan grubunu yönetmeye başladı. Daha sonra ise Mücahit Şura Meclisi'nde söz sahibi oldu. 2 Şubat 2004'te, Irak'taki Amerikan birlikleri tarafından Felluce yakınlarında tutuklanarak, Aralık 2004'e kadar Ebu Gureyb Cezaevi ile Camp Bucca'da tutuldu. Ebu Bekir el-Bağdadi Irak Savaşı sırasında Irak'ta el-Kaide'ye bağlı örgütün temellerini attı.

KANLI TERÖR SALDIRILARI BAŞLATTI

26 Ekim 2006'da bir ABD savaş uçağı Suriye sınırına yakın bir yerde olduğunu tespit ettiği Bağdadi'ye bir saldırı gerçekleştirdi. Ebu Eyyub el-Mısri'nin 18 Nisan 2010'da öldürülmesi sözde Irak İslam Devleti'nin başına geçti. 2 Mayıs 2011'de ABD komandolarının el-Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürmesinin ardından, el-Bağdadi Usame bin Ladin'den övgülerle bahsederek; ölümünün sorumlularına karşı şiddetle karşılık verileceğine dair tehditler içeren bir bildiri yayınladı. 5 Mayıs 2011'de 24 polisin öldüğü ve 72 kişinin yaralandığı Hilla saldırısını el-Bağdadi üstlendi.

IRAK'TA YÜZLERCE SALDIRI DÜZENLEDİ

Mart ve Nisan 2011 arasında Irak İslam Devleti el-Bağdadi'nin emriyle gerçekleştirilen 23 ayrı saldırının sorumluğunu üstlendi. 15 Ağustos 2011'de Irak İslam Devleti'nin Musul'da 70 kişinin ölümüne sebep olan suikast girişimleri başladı. Örgüt internet sitesinden yaptığı açıklama ile Usame bin Ladin'in intikamını almak için Irak'ta 100 ayrı saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 22 Aralık 2011'de Bağdat'ta koordineli bir şekilde seri intihar saldırıları başladı. Bu saldırılar sonrasında 63 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Bombalamalar ABD'nin Irak'tan çekilmesinin hemen ardından başladı.

SURİYE'DE DE ÖRGÜTLENMEYE GİTTİ

Örgütün Suriye'de de yayılması için çalışmalar yürüttü ve grubunu genişleterek Irak ve Şam İslam Devleti adını verdi. 2013 yılında el-Bağdadi Suriye'deki Nusra Cephesi'ni örgütüne katarak DEAŞ'ı genişlettiğini duyurdu. Nusra Cephesi liderleri bu birleşmeyi reddetti ve el-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri de Irak Şam İslam Devleti'nin Suriye'deki operasyonlarına son vermesi ve aktivitelerini Irak'ta sürdürmeleri yönünde bir bildiri yayınladı.

2014'TE SÖZDE HALİFELİĞİNİ İLAN ETTİ

El-Bağdadi Zevahiri'nin bu emrini yerine getirmedi ve Nusra Cephesi'ne bağlı çoğunluğu yabancı olan militanların % 80'ini kontrolü altına aldı. Ocak 2014'te DEAŞ, Nusra Cephesi'ne bağlı birlikleri Suriye'nin Rakka ilinden çıkardı. Şubat 2014'te el-Kaide, DEAŞ ile bütün bağlarını kestiğini duyurdu. 29 Haziran 2014'te halifeliğin yeniden kurulduğunu ilan etti. El-Bağdadi halife ilan edilerek Halife İbrahim adını aldı ve Irak ve Şam İslam Devleti ismini İslam Devleti olarak değiştirdi. Bu hareket pek çok İslam ülkesi lideri ve diğer cihatçı gruplar tarafından şiddetle eleştirildi. Bunun yanı sıra farklı İslami gruplardan da destek gördü.

SURİYE VE IRAK'TA GİZLENİYORDU

DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyonların ve örgütün kan kaybetmesinin, ele geçirdiği mevziilerin düşmesinin ardından ise Irak ve Suriye'de gizlenmeye çalıştı. Örgütünü ayakta tutmak için birçok kez videolar yayınladı.