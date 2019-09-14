ABD Başkanı Donald Trump, Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in Afganistan-Pakistan bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

Hamza bin Ladin'in öldürüldüğü yönündeki ilk haberler 1 Ağustos'ta çıkmış ve NBC ile New York Times'ta yer almıştı.

ABD yönetimi Hamza bin Ladin'i küresel terörist listesine almış ve Şubat ayında hakkında istihbarat paylaşan kişiler için 1 milyon dolar ödül teklif etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "El Kaide örgütü içinde yükselen lider" olarak tanımladığı Hamza bin Ladin'i 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine saldırmaya teşvik eden videolar çekmekle ve 2011'de öldürülen babası Usame bin Ladin'in intikamını almaya çalışmakla suçlamıştı.

Hamza bin Ladin 2017 yılından bu yana "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" statüsünde bulunuyordu.