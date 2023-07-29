"ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEDEYİM"

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Icardi, yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Arjantinli yıldız, "Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz. En büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor. Umarım bu sene de stadyumumuzda attığım gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısını bol bol dinleyeceğiz" dedi.