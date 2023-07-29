Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcuyu taşıyan özel uçak, yaklaşık 18 saatlik uçuşun ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar, yıldız ismi tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşıladı. Icardi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 1
Ve Galatasaray, aylardır beklediği Icardi'ye kavuştu. Sarı-kırmızılıların transferini KAP'a bildirdiği Arjantinli golcü, eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi.
- 2
Icardi ve ailesini taşıyan özel uçak, TSİ sabaha karşı Arjantin'den yola çıkarken, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından TSİ 23.25 sularında İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.
- 3
GÖRKEMLİ KARŞILAMA!
Galatasaraylı taraftarlar, eşi Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle gecikmeli olarak İstanbul'a gelen Icardi'ye görkemli bir karşılama töreni hazırladı.
-
- 4
Akşam saatlerinden itibaren Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne akın eden yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar, Icardi ve ailesini tezahüratlar ve meşalelerle karşıladı.
- 5
"ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEDEYİM"
Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Icardi, yeniden Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Arjantinli yıldız, "Çok güzel bir ülkedeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüyle birlikte çalışıyoruz. En büyüğü olduğunu tekrar göstermemiz gerekiyor. Umarım bu sene de stadyumumuzda attığım gollerden sonra 'Aşkın Olayım' şarkısını bol bol dinleyeceğiz" dedi.
- 6
GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ
Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
-
- 7
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
- 8
PSG DE AÇIKLADI
Öte yandan Paris Saint-Germain de, Icardi'nin geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'a kalıcı olarak transfer olduğunu açıkladı. Fransız ekibi, Icardi'ye kariyerinde başarı diledi.
- 9
ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Mauro Icardi ile sözleşme şartlarında anlaşan sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile üç yıllık mukavele imzalayacak.
-
- 10
10 milyon Euro yıllık ücret alacak olan Icardi'nin maaşının önemli bir bölümünün sponsorlar aracılığıyla ödeneceği öğrenildi.
- 11
26 MAÇTA 23 GOL ATTI
Geçen sezon PSG'den kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Icardi, attığı goller ve yaptığı asistlerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
- 12
Arjantinli yıldız, 24 Süper Lig maçında 22 gol atarken, 2 Türkiye Kupası mücadelesinde ise 1 kez fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı formayla toplam 26 resmi maçta 23 gol attı.
-
- 13
Icardi ayrıca, bu karşılaşmalarda 8 de asist yaparak skora katkıda bulundu.